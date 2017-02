Russischer Raumtransporter dockt an ISS an

Die "Progess" mit 2,5 Tonnen Essen, Ausrüstung und Treibstoff habe das Manöver am Freitagmorgen (09.30 Uhr MEZ) erfolgreich absolviert, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Eine Sojus-Trägerrakete hatte die Kapsel am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan auf den Weg gebracht. Anfang Dezember war ein "Progress"-Raumtransporter nach nur wenigen Minuten im All verglüht. Eine Expertenkommission kam im Januar zu dem Schluss, dass fremde Gegenstände oder ein Montagefehler zu dem Unfall geführt hätten. Russland ist momentan das einzige Land, das bemannte Raumschiffe zur ISS schickt - das nächste Mal soll dies im April geschehen. Am Donnerstag war bereits eine unbemannte "Dragon"-Raumkapsel mit 2,2 Tonnen Essen und Ausrüstung an der ISS angedockt. Der Transporter des US-Unternehmens SpaceX war am Sonntag gestartet.