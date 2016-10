Noch keine Entwarnung

Eine Blaualgenplage im Stausee hat das Baden diesen Sommer ziemlich unappetitlich gemacht. Grüne, zum Teil schleimige Fäden breiteten sich in dem Trinkwasserreservoir aus. Schnell schaltete sich das Umweltministerium und das Wasserwirtschaftsamt ein. Immer wieder wurde die Qualität des Wasser überprüft. Eine Bade-Warnung wurde herausgegeben. Auch auf Fischverzehr aus dem Stausee sollte man verzichten.

Jetzt liegen die Ergebnisse für die Monate August und September vor. In fast 60 Prozent der Wasserproben wurde ein ein hoher Gift-Wert gemessen. Dabei wurde in einem Fall der Grenzwert um das 300-fache überschritten. Darum soll man auch bis auf weiteres keinen Fisch aus dem See essen, heißt es am Montag vom Gesundheitsamt. Ein Problem für das Trinkwasser besteht nicht, heißt es weiter.

Die oft Blaualgen genannten Cyanobakterien gehören zu den ältesten Lebewesen der Erde. Etwa 40 der bis zu 2000 verschiedenen Arten erzeugen ein Gift und können so Badegewässer und Trinkwasserreservoire verseuchen.

Beim Hautkontakt drohen durch verschiedene Bestandteile der Cyanobakterien Haut- und Schleimhautreizungen. Zudem sind allergische Reaktionen möglich. Schwerwiegender sind die Wirkungen, wenn man größere Mengen belasteten Wassers schluckt: Neben Durchfallerkrankungen und Kopfschmerzen sind Atemwegserkrankungen oder Kreislaufstörungen möglich.

Starker Befall ist sichtbar an einer bläulich-grünen Verfärbung des Wassers, grünlicher Schlierenbildung und einem türkisfarbenen Algenteppich an der Wasseroberfläche. Als eine Ursache für eine explosionsartige Vermehrung der Cyanobakterien ("Algenblüte") besonders bei hohen Temperaturen gilt die ständige Anreicherung des Wassers mit Pflanzennährstoffen wie Phosphor und Stickstoff. Diese Nährstoffe stammen aus der Überdüngung von Äckern, Wiesen und Wäldern sowie mangelhaft gereinigten kommunalen und industriellen Abwässern.