Handlungsbedarf: Osten, Öffnungszeiten, Pediatrie

Die erste Forderung ist beileibe nicht neu: "Es fehlt immer noch eine 'Maison médicale' im Osten des Landes, einer Region, in der es auch kein Krankenhaus gibt. Es wurden vor Jahren schon Überlegungen angestellt, eine 'Maison médicale' im Osten zu eröffnen, konkrete Schritte zur Umsetzung dieser Überlegungen wurden bis heute jedoch nicht getätigt. Die 'Patiente-Vertriedung asbl' fordert deshalb, genau wie schon vor drei Jahren, dass im Osten des Landes schnellstmöglich eine 'Maison médicale' eröffnet werden soll", so die Mitteilung.

Die zweite wesentliche Forderung betrifft die Öffnungszeiten. Laut "Patiente-Vertriedung" würden die Sprechstunden der meisten Hausärzte bis 18.00 Uhr dauern. Es wäre daher sinnvoll, so die Mitteilung, die "Maisons médicales" schon ab 18.00 Uhr zu öffnen.

Bisher ist dies ab 20.00 Uhr der Fall, da das System v.a. die Notfallaufnahmen der Krankenhäuser abends/nachts und an Wochenenden entlasten soll.

Die dritte Forderung ist wiederum geografischer Natur und betrifft die kinderärztliche Versorgung. "Mittlerweile gibt es eine 'Maison médicale pédiatrique' in der 'Kannerklinik', die sehr gut funktioniert", stellt die "Patiente-Vertriedung" fest. Aber: "Es wäre wünschenswert, wenn es außer der 'Maison médicale pédiatrique' im Zentrum noch eine weitere im Norden des Landes geben würde. Für die Bevölkerung aus dem Norden, die die weitesten Wege bis in die Hauptstadt hat, ist es sicher nicht optimal, wenn sie mit einem kranken Kind bis zu einer Stunde mit dem Auto fahren muss, bevor ihrem Kind Hilfe zuteil wird. Deshalb sieht die 'Patiente-Vertriedung asbl' die Notwendigkeit, eine 'Maison médicale pédiatrique' im Norden zu eröffnen. Es würde sich anbieten, diese in die bestehende 'Maison médicale' zu integrieren."

Besagte "Maison médicale" befindet sich in Ettelbrück, wie die zwei anderen auch, in unmittelbarer Nähe eines Krankenhauses, in dem Fall das CHDN. In Esch ist die "Maison médicale" in der Nähe des CHEM, in Luxemburg-Stadt in der Nähe der Zitha-Klinik. Sie funktionieren in der Woche von 20.00 Uhr abends bis 7.00 Uhr morgens, an Wochenenden jeweils ab 8.00 Uhr, und sollen die "Urgences" von leichten Notfällen entlasten (► Link ).