Europapolitiker fordert Ende von Cattenom

Zum 30. Jahrestag der Inbetriebnahme des Atommeilers in Cattenom hat der SPD- Europaabgeordnete Jo Leinen einen Ausstiegsplan gefordert. In den vergangenen 30 Jahren habe es genügend Störfälle gegeben, um die Alarmglocken schrillen zu lassen, erklärte er am Sonntag. «Die französische Regierung sollte endlich die Konsequenzen ziehen und einen Ausstiegsplan für die 4 Atommeiler in Cattenom vorlegen.»

Die Anlage war am 24. Oktober 1986 in Betrieb gegangen. Damals sei eine Laufzeit von 40 Jahren angekündigt worden. Dies sei eine Mogelpackung gewesen, meinte Leinen. Mittlerweile werde eine Verlängerung bis 2046 geplant.