Blutiges Wochenende

Die Polizei wurde darüber in Kenntnis gesetzt und begann zu Ermitteln. Wie sie nun Mitteilt konnte einiges Licht in des Dunkel gebracht werden. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es demnach in Luxemburg-Stadt und in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Schifflingen zu Meinungsverschiedenheiten die gewaltsam endeten. Insgesammt wurden drei Personen durch Messerstiche verletzt.

"Bereits am Sonntag wurde ein erster Tatverdächtiger ermittelt, festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt", schreibt die Polizei. "Einen Tag später wurde ein zweiter Tatverdächtiger ermittelt und gestern (Dienstag a.d.Red.) dem Untersuchungsrichter vorgeführt", heißt es weiter in dem Bericht.

Gegen beide Personen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Bei beiden handelt es sich gleichzeitig um zwei der drei Verletzten.