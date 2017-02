Stahlriese sucht einen Architekten

ArcelorMittal will auf den Kirchberg ziehen. Damit will das Unternehmen auch ein klares Bekenntnis zum Standort Luxemburg ablegen - und gleichzeitig Eigentümer werden, denn der aktuelle Sitz am Boulevard d'Avranches ist bloß angemietet.

Das neue Gebäude soll in Zukunft zwischen Rue Galileo Galilei und Rue du Fort Thüngen stehen – also in unmittelbarer Nachbarschaft von Philharmonie und Konferenzzentrum.

ArcelorMittal wolle den Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld geben und dabei gleichzeitig die Umwelt respektieren, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

Nun hat der "Fonds d'Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg" im Namen des Bauherren ArcelorMittal acht namhafte Architekturbüros aufgefordert, Projekte einzureichen. Die Architekten wurden demnach aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer Erfahrung und ihrer Referenzen ausgewählt.

Höchstens drei der Architektenbüros kommen in eine engere Auswahl, in der sie ein "Vorprojekt" erarbeiten sollen.

• Bernard Tschumi Architectes. Das Architektenbüro hat unter anderem das Akropolis-Museum in Athen entworfen,

• das britische Architektenbüro Foster + Partners, verantwortlich für das Londoner Rathaus und das Projekt Royal Hamilius in Luxemburg,

• das Kölner Büro JSWD Architekten, verantwortlich für den Hauptsitz von ArcelorMittal-Konkurrent ThyssenKrupp in Essen sowie für Umbauarbeiten an der „Brouch“-Schule in Esch,

• Massimiliano Fuksas Architecture aus Italien, unter anderem verantwortlich für den Bao'an Flughafen in der südchinesischen Metropole Shenzhen,

• Rafael Viñoly Architects aus Uruguay, unter anderem verantwortlich für den Wolkenkratzer „432 Park Avenue" in Manhattan und den Flughafen von Montevideo,

• Rem Koolhas OMA aus den Niederlanden, verantwortlich für den Sitz des chinesischen Staatsfernsehns CCTV,

• Von Gerkan, Marg and partners aus Hamburg, verantwortlich für den Berliner Hauptbahnhof und mit der Planung des neuen Fußball-Nationalstadions auf Cloche d'Or/Kockelscheuer betraut, und

• Wilmotte & associés aus Frankreich, unter anderem verantwortlich für die russisch-orthodoxe Kathedrale mit angeschlossenem Kulturzentrum in Paris.

Das neue Gebäude soll am Ende ca. 55.000 Quadratmeter Nutzfläche haben. Das Grundstück ist 7.273 Quadratmeter groß.

Bis zum September soll feststehen welcher Architekt das Gebäude entwerfen darf.