Kroaten wählen ein neues Parlament

Rund 3,8 Millionen Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen, die Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr für zwölf Stunden. Mit Ergebnissen wurde für den späten Abend gerechnet. Es wird ein knappes Rennen zwischen der nationalistischen Partei HDZ und der sozialdemokratischen SDP erwartet. Die Ungewissheit schürt Sorgen vor einer verlängerten Instabilität in dem Land, die Reformen behindern könnte.

Der Urnengang war nötig geworden, nachdem das Parlament die Regierung im Juni nach nur fünf Monaten im Amt gestürzt hatte. Die Verhandlungen über eine Regierungsbildung könnten Wochen dauern. Die HDZ und ihr Koalitionspartner, die Mitte-Rechts-Partei Most, hatten die SDP nach der Wahl im vergangenen November an der Regierung des jüngsten EU-Mitgliedsstaates abgelöst. Politische Querelen lähmten die Regierung mit ihrem parteilosen Ministerpräsidenten Tihomir Oreskovic jedoch von Anfang an.

Die HDZ tritt mit ihrem neuen Vorsitzenden Andrej Plenkovic an, der für einen gemäßigteren Kurs seiner Partei eintritt und sich vom Populismus abkehrte. Die SDP von Ex-Ministerpräsident Zoran Milanovic hat gute Chancen, stärkste Kraft zu werden, könnte aber die absolute Mehrheit in dem 151 Sitze zählenden Parlament verfehlen.

Ein Teil des Wahlkampfs konzentrierte sich auf ideologische Spaltungen der Vergangenheit. Die nächste Regierung wird aber vor allem damit zu tun haben, die Wirtschaft Kroatiens zu reformieren, damit sie zum Rest der EU-Länder aufschließen kann. Kroatien hat eine der schwächsten Wirtschaften innerhalb der Europäischen Union. Dies ist zum Teil auf den Krieg und einen verzögerten Übergang zurückzuführen.