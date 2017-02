Identität des Lokführers bekannt

Bei dem Lokführer, der am Dienstagmorgen bei der Kollision zweier Züge in Bettemburg verstarb, soll es sich um den 43 Jahre alten Manuel Morales aus Rollingen handeln. Dies wurde uns aus internen Kreisen berichtet. Laut seinem Facebook-Account ist er seit 2001 bei der CFL tätig. Davor arbeitete er in einem Innenarchitektenbüro in Luxemburg. Der Fußballclub des Mannes, der FC Rodange, bekundete ebenfalls seine Trauer über Facebook.

Laut L'essentiel organisieren seine Kollegen für ihn am Mittwochmorgen um 8 Uhr 30 eine Trauerveranstaltung auf dem Hauptbahnhof.

Nach ersten Informationen hatte sich der CFL-Lokführer nicht an ein Haltesignal gehalten. Er krachte in einen Güterzug, der sich auf den gleichen Gleisen befand. Zwei weitere Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bis Mittwochabend bleibt die Zugstrecke von und nach Metz gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wird eingesetzt. Sonderzüge werden über Petingen und Rodange in Richtung Frankreich fahren.

Der Lokführer des Güterzuges hatte noch reagiert und die Bremsen aktiviert. Sekunden später war er in den hinteren Teil seiner Lok geflüchtet. Er wurde bei dem Aufprall schwer verletzt.

Am Nachmittag veröffentlichte die CFL nach einer Auswertung des Bordcomputers, dass der Lokführer im Personenzug nicht auf ein Haltesignal reagiert hätte. Beide Züge prallten zusammen. Allein der Güterzug hatte ein Gewicht von mehr als 600 Tonnen ( ► Link ). Die CFL spricht von einer hohen Geschwindigkeit beim Aufprall.

Sämtliche Warnsignale für einen solchen Fall haben nicht funktioniert. Um solche Kollisionen zu verhindern, kommt normalerweise das europäische Zugsicherheitssystem ETCS zum Einsatz. Gerade auf diesem Teilabschnitt ist das System aber nicht aktiv, da Frankreich es auf seiner Seite noch nicht zertifiziert hat. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. Ein unabhängige Expertengruppe wird sich mit dem Fall befassen.