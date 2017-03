Maschinenbauer streicht 54 Jobs

In Riedgen bei Düdelingen arbeiten mehr als 300 Menschen für John Zink International Luxembourg SARL. 54 Arbeitsplätze will der Weltkonzern jetzt abbauen. Bereits am Freitag wurde die Betriebdelegation informiert, heißt es von L'essentiel.

Inzwischen bestätigten die beiden Gewerkschaften OGBL und LCGB die Jobstreichungen. Bereits am Dienstag wird über einen Sozialplan verhandelt. Betroffen sind Jobs in der Fertigungsabteilung wie auch in der Verwaltung.

John Zink in Luxemburg produziert neben Luftreinigungssystemen für die Industriebranche Spezialöfen jeder Art.