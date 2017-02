Ölpreise leicht gestiegen

Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 12 Cent auf 53,12 Dollar.

Die Erwartung eines sinkenden Angebots am Ölmarkt aufgrund von Förderkürzungen durch das Ölkartell Opec und weiterer Förderländer halte die Preise auf relativ hohem Niveau, hieß es aus dem Handel.

Experten von Goldman Sachs gehen einer aktuellen Prognose zufolge davon aus, dass es bereits im ersten Halbjahr zu einem Angebotsdefizit an Rohöl auf dem Weltmarkt kommen wird.

Zwar waren die Rohöllagerbestände in den USA laut Zahlen vom Mittwoch in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen, was auf ein hohes Angebot hindeutet. Die Benzinbestände fielen jedoch entgegen den Erwartungen von Analysten, was den Ölpreisen zusätzlichen Auftrieb gab.