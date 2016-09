Mann nach Amok-Drohung festgenommen

Der 26-Jährige aus Blieskastel hatte am Donnerstag auf Facebook einen Amoklauf mit einer Schusswaffe angekündigt und seine Ex-Freundin und deren Familie bedroht.

Er wurde noch in der Nacht in seiner Wohnung festgenommen. Beim Amtsgericht wurde die Unterbringung in der Psychiatrie beantragt, wie der Sprecher sagte. "Er ist sehr verwirrt und hat einen Hass gegen die Menschheit allgemein."

Beamte durchsuchten am Morgen die Wohnung des Mannes. Eine Waffe fanden sie nicht. Er habe wohl noch keine besessen, sagte der Sprecher. Das Motiv des Mannes könne verschmähte Liebe sein. Bereits vor einigen Monaten sei der 26-Jährige in ähnlicher Weise aufgefallen: Er hatte seine ehemalige Schulfreundin und deren Familie gestalkt.