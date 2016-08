Kellerbrand in Bettemburg

Kurz nach 22:00 Uhr wurde für die Feuerwehr Bettemburg Großalarm ausgelöst. In einem Mehrfamilienhaus in der rue du Coin in Bettemburg war es zu einem Kellerbrand gekommen.

Beim Eintreffen der Besatzung des ersten Fahrzeuges war bereits der gesamte Flur des Mehrfamilienhauses mit Rauch gefüllt und dichter Rauch drang aus den Dachfenstern. Die Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz vorgehen, um im Keller nach der Brandquelle zu suchen. Ein Raum stand bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte schnell mittels Druckluftschaum gelöscht werden.

Sämtliche Bewohner sowie Tiere der Wohnungen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Nach den Löscharbeiten wurde mit mehreren Belüftern der Keller sowie der Flut entraucht.

Zeitgleich wurden sämtliche Wohnungen durch einen weiteren Atemschutztrupp durchsucht. Dabei musste eine Tür gewaltsam geöffnet werden.

Während des gesamten Einsatzes stand ein Sicherheitstrupp mit dem notwendigen Material bereit, um im Falle eines Notfalles schnell eingreifen zu können.

Die Bewohner wurden vorübergehend in einem naheliegenden Hotel untergebracht.

Vor Ort war das Einsatzzentrum Bettemburg mit einem Rettungswagen und 6 Feuerwehrfahrzeugen sowie 25 Mann, der Regionalinspektor und die Polizei.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die rue de Peppange sowie die rue du Coin von der Polizei gesperrt werden.