Polizei zerschlägt Drogenhändlerring

Fünf Männer im Alter zwischen 26 und 55 Jahren sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Wiesbaden mitteilten. Bei Durchsuchungen entdeckten die Fahnder unter anderem mehrere Cannabis-Plantagen mit insgesamt rund 7000 Pflanzen, eine Viertel Million Euro Bargeld, 35 Kilo Marihuana sowie 10 Kilo Gold und Silber.

Die Ermittlungen hatten im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis begonnen, als Polizisten im Januar im Auto und in der Wohnung eines 26-Jährigen anderthalb Kilo Marihuana und zwei scharfe Schusswaffen aufspürten. In den folgenden Wochen schlugen die Beamten dann im rheinland-pfälzischen Niederhosenbach (Kreis Birkenfeld), Laurenburg (Rhein-Lahn-Kreis) und Roth-Hohensayn im Landkreis Altenkirchen zu.

In Hessen durchsuchten Drogenfahnder Anwesen in Mengerskirchen im Kreis Limburg-Weilburg sowie in Waldems-Esch im Rheingau-Taunus-Kreis. Vier Tatverdächtige wurden der Mitteilung zufolge inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt.