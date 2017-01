Terrorverdächtiger im Saarland gefasst

Der 38-Jährige aus Saarbrücken sei bereits am Samstag in Gewahrsam genommen worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Montag mit. Es bestehe dringender Tatverdacht.

Die Festnahme sei durch eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation (BAO) mit dem Titel "Fahrzeug" des Landespolizeipräsidiums erfolgt.

Bei dem Mann soll es sich um einen Syrer handeln. Er soll sich bei mindestens einer Terrororganisation angedient haben, gegen Honorar selbst Anschläge zu verüben, schreibt dieam Montag.

Für 13 Uhr wurde eine Pressekonferenz angesetzt, an der unter anderen die saarländische Generalstaatsanwältin Margot Burmeister teilnehmen werde.