13 Todesfälle binnen zwei Wochen

Sechs weitere Bewohner des Altenheims in Lyon im Südosten des Landes liegen mit Grippe im Krankenhaus, wie das Gesundheitsministerium in Paris am Samstag mitteilte.

Das Durchschnittsalter der 13 Verstorbenen lag bei 91 Jahren. Gesundheitsministerin Marisol Touraine forderte rasche Aufklärung über die Ursachen dieses "ungewöhnlichen Vorfalls".

Zwischen dem 23. Dezember und dem 7. Januar, erkrankten 72 der 110 Bewohner des Altenheims an Grippe.

Frankreich leidet derzeit unter einer landesweiten Grippewelle. Seit Anfang November kamen 381 Grippe-Patienten in die Notaufnahme, 22 von ihnen starben. Menschen über 80 Jahren machen 63 Prozent derjenigen Patienten aus, die wegen Grippe ins Krankenhaus müssen.

Im Jahre 2005 hat es einen ähnlichen Fall in einem Altenheim in Faulx (Meurthe-et-Moselle) gegeben. Auch damals starben 13 Menschen binnen zwei Wochen an Grippe.