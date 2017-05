50 Minderjährige beantragten 2016 Asyl

2016 wurden 63.300 Asylbewerber, die in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union internationalen Schutz suchten, als unbegleitete Minderjährige eingestuft. Gegenüber 2015 (mit fast 96.500 registrierten unbegleiteten Minderjährigen) ist deren Zahl um etwa ein Drittel zurückgegangen, war jedoch immer noch etwa fünfmal höher als der jährliche Durchschnitt im Zeitraum 2008-2013 (etwa 12 000 pro Jahr).

50 Minderjährige suchte in hierzulande Schutz, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Damit sank die Zahl der unter 18-Jährigen, die ohne Eltern oder Familienmitglieder in Luxemburg Asylanträge stellten. 2015 waren es noch 105 Minderjährige.

Insgesamt ging die Zahl unbegleiteter Asylbewerber in der EU um ein Drittel zurück. 2015 waren noch 96.500 solche Fälle registriert worden. Die meisten jungen und allein reisenden Asylbewerber kamen 2016 erneut aus Afghanistan (38 Prozent) und Syrien (19 Prozent).