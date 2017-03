"Mögliche Anschlagsdrohung" in Offenburg

Wegen einer "möglichen Anschlagsdrohung" läuft im baden-württembergischen Offenburg ein Großeinsatz der Polizei. Eine entsprechende Information sei am Samstagabend eingegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mögliches Anschlagsziel war demnach eine Diskothek in Offenburg. Das Polizeiaufgebot in der Offenburger Innenstadt wurde in der Nacht stark erhöht. Dazu wurden Beamte aus verschiedenen Teilen Baden-Württembergs hinzugezogen. Fahrgäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt unterwegs waren, wurden verstärkt kontrolliert. Die Ermittlungen liefen "auf Hochtouren", hieß es.