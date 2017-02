"Nichts überstürzen bitte"

Der Syvicol beschäftigte sich bei seiner Vorstandssitzung am Montag unter anderem mit der Polizei-Reform. Das Gemeindesyndikat hatte in ihrem Rahmen eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese hat ein Gutachten über die geplanten Änderungen verfasst. Der Syvicol begrüsst, dass durch die Reform die Ordnungskräfte mehr Miuttel erhalten. Jedoch würde auch die Zahl ihre Aufgaben steigen, sodass sie letztendlich immer noch nicht genug Mittel zu ihrer Verfügung hätten, um alle Missionen optimal zu erfüllen. Hoffnungen setzt der Syvicol in diesem Zusammenhang in die Kompetenzerweiterungen der Gemeindeagenten (Pëcherten). Sie sollen demnächst 24 sogenannte "incivilités" (kleinere Vergehen) gebührenpflichtig ahnden dürfen. Um dies aber tun zu können, muss laut Gemeindesyndikat in jeder Gemeinde ein Polizeiregelement bestehen. Das ist aber im Augenblick nicht der Fall. Deshalb fordert der Syvicol die Ausarbeitung eines "réglement de police type" für sämtliche Gemeinden des Landes. Auch Fragen über die Rekursmöglichkeiten der administrativen Verwarnungen müssten noch gelöst werden, so Syvicol-Chef Emile Eicher.

Im Allgemeinen scheint noch Klärungebedarf zu bestehen, was die Definition mehrerer Begriffe oder die genaue Aufgabenteilung im Zusammenhang mit der Polizeireform betrifft. Zum Beispiel der Begriff "police de proximité" sei noch vage. Wie soll die Kontrollfunktion der Gemeinden über die Polizei aussehen? Ebenso müsse genau definiert werden, wann ein Bürgermeister eine Person in die Psychiatrie einweisen darf. Er kann dies in Notfällen tun, wenn eine direkte Gefahr für die betroffene Person und ihr Umfeld besteht. Nun wird aber ein ärztliches Zertifikat dafür benötigt, das aber nicht immer ausgestellt wird oder spät kommt. Auch die Fälle, wo ein Bürgermeister die Polizei anfordern darf müssten noch genau aufgelistet werden. In diesem Zusammenhang fordert der Syvicol, dass Beamte bei großen Veranstaltungen, die in der Gemeinde organisiert werden, abgestellt werden können. Das Gemeindesyndikat fordert außerdem, dass die Aufgaben des "comité de concertation régional" und der "comités de prévention communaux" präzise im Gesetzestext aufgelistet werden. Zudem seien im Gesetz keine Informationen über die interne Organisation der neuen vier Polizeiregionen vermerkt, gibt der Syvicol zu bedenken. Die Gemeinden fordern in diesem Kontext, dass sie bei Fragen, die sie beschäftigen in die Diskussionen einbezogen werden.

Auf der Tagesordnung des Syvicol am Montag stand ebenfalls die Reform der Rettungsdienste. Hier hatten Vertreter des Dachverbands der Gemeinden am 16. Januar einen Meinungsaustausch mit Innenminister Dan Kersch. Der Staatsrat hatte zuvor nicht minder als 24 formelle Oppositionen angemeldet. Er hatte unter anderem bemängelt, dass bei der Gründung des CGDIS (Corps grand-ducal d'incendie et de secours) als öffentlich-rechtliche Einrichtung die Gemeindeautonomie untergraben werden könnte. Der Syvicol teilt die Bedenken der hohen Körperschaft, verlangt Klarheit, hält aber trotzdem am "établissement public" fest.

Ein Dorn im Auge der Gemeindevertreter sind aber die ihrer Meinung nach viel zu kurzen Fristen. Ehe man die Reform umsetzen könne, müssten noch Probleme mit dem teilweise überalterten Material vieler Feuerwehrkorps geregelt werden. Die Kommunen wollen, dass das von ihnen angeschaffte Material auch weiterhin vorrangig in ihrer Gemeinde zum Einsatz kommt.

Sorgen machen sich viele Bürgermeister über die Verantwortung, die durch die Reform auf sie zukommt. Bei großen Bränden organisieren die ersten Bürger der Gemeinden die Unterbringung der Opfer, überwachen die Hilfe durch die technischen Dienste der Gemeinde usw. mischen sich aber nicht in den eigentlichen Rettungseinsatz oder Feuerwehreinsatz ein. Das war bisher die Aufgabe der Kommandanten. Das soll sich mit der Reform aber ändern. Somit werden die Bürgermeister jetzt juristisch haftbar, bei Problemen, wo sie aber oft keinen Einfluss nehmen können, oder nicht das notwendige Know-How besitzen, um sie zu lösen. Die Gemeindevertreter verlangen in diesem Zusammenhang vom Innenminister mehr Aufschluss und Garantien.

Schließlich sollen die Gemeinden ihre Vertreter direkt in die regionalen Verwaltungsorgane der Rettungsdienste bestimmen und nicht via den Syvicol.