Wer vermisst dieses Gepäck?

Am 6. Februar fand ein Bannhüter der Gemeinde Düdelingen mehrere Gepäckstücke und Taschen in den Hecken eines Feldweges, der sich in der Nähe der rue Bannert in Düdelingen befindet.

Die Umstände und die Frage, wieso sich dort Gepäck befand, konnten bislang nicht geklärt werden. Nach Untersuchungen benachrichtigte die Polizei bereits zwei mögliche Besitzer, ohne Rückmeldung.

Deshalb suchen die Ordnungshüter nun nach den Besitzern der Fundgegenstände oder Personen, die diesbezüglich Angaben machen können. Sämtliche Informationen können der Dienststelle aus Düdelingen unter der Telefonnummer 24 46-22 00 mitgeteilt werden.