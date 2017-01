73-jähriger Kokain-Dealer festgenommen

Wie die belgische Staatsanwaltschaft am Freitag bekanntgab, wurde der Mann am Montag im wohlsituierten Stadtviertel Châtelain festgenommen, als er gerade in seiner Wohnung Kokain und andere Drogen verkaufte. Dabei wurden 845 Euro "in kleinen Scheinen" und 13 Päckchen mit Kokain und anderen Drogen beschlagnahmt.

Im April 2015 war der Mann schon einmal wegen ähnlicher Delikte festgenommen worden. Statt ihn nun in Untersuchungshaft zu nehmen, blieb er unter Auflagen auf freiem Fuß, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte. Unter anderem muss er künftig "jeden Kontakt mit dem Drogen-Milieu vermeiden".