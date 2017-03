Neue Sterne für Luxemburger Hotels

Die Hotels in Luxemburg bekommen eine neue Klassifikation. Das gab Wirtschaftsstaatssekretärin Francine Closener auf der Generalversammlung der Horesca am Montag bekannt. Das neue System wurde von der im Jahr 2009 gegründeten Hotelstars Union erarbeitet. Damit soll sichergestellt werden, dass in Europa Hotels nach den gleichen Maßstäben bewertet werden.

Die neue Klassifizierung im Großherzogtum basiert auf einem freiwilligen System, das der "Entwicklung der Tourismusbranche und den Erwartungen der Kunden entspricht", so das Wirtschaftsministerium in einer Mitteilung. Das neue System wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium und dem Dachverband des Luxemburger Gastgewerbes Horesca erarbeitet.

Für die erste Klassifizierung für 2017-2018 wird das Wirtschaftsministerium die Kosten übernehmen. Von jetzt an können die Hoteliers über die Webseite ( ► Link ) eine Selbstevaluation vornehmen, und die Entwicklung ihres Dossiers online verfolgen.

Ab 2019 sind die Kosten für die Klassifizierung dann abhängig von Größe des Hotels. Bis zu 20 Zimmern beträgt die Gebühr 550 Euro, bis zu 75 Zimmer 850 Euro und 1.150 Euro für Hotels mit mehr als 75 Zimmern. Vom 31. März an wird das Wirtschaftsministerium gemeinsam mit der Horesca die ersten Hotels klassifizieren. Eine entsprechende Broschüre wurde vom Luxemburger Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit der Hotelstars Union herausgegeben.

In Kürze sollen auch die Campingplätze in Luxemburg mit einem ähnlichen System klassifiziert werden. Das Wirtschaftsministerium arbeitet gegenwärtig eng mit dem Verband der Campingplatzbetreiber, Camprilux, zusammen und die entsprechenden Kriterien auszuarbeiten.