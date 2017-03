Wahlkampfevent in Hamburg vorerst abgesagt

Das klingt nach neuem Ärger in dem eh schon gespannten Verhältnis von Deutschland und der Türkei. Eigentlich sollte der türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in einer Halle in Hamburg am Dienstagabend auftreten. Doch nun wurde das Event vorerst abgesagt – wegen Brandschutzmängeln.

Bei einer Begehung des vorgesehenen Gebäudes durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte seien "brandschutzrechtliche Mängel in erheblicher Form" festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Deswegen sei die Nutzung des Objekts sofort untersagt worden. Der Sprecher betonte, dass nicht die Veranstaltung als solche abgesagt worden sei.

Ob die Veranstalter sich um ein Ausweichquartier bemühen, konnte er nicht sagen. Zu dem Auftritt Cavusoglus im Plaza Event Center, einem privaten Veranstaltungsraum im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, sollten 250 bis 300 Landsleute kommen. Die Polizei hatte am Nachmittag mitgeteilt, Verbotsgründe nach dem Versammlungsgesetz oder dem Gefahrenabwehrrecht lägen der Polizei nicht vor.