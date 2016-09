Churchill kehrt zurück

Die Briten erhalten eine neue Fünf-Pund-Note - aus Plastik, mit dem Abbild von Ex-Premier Winston Churchill. Die neuen Scheine aus Polymer seien sauberer, sicherer und hätten eine viel längere Lebensdauer als herkömmliche Papierscheine, lobt die Bank of England.

«Das dünne, flexible Plastik ist Schmutz-und Feuchtigkeits-resistent», heißt es auf der Webseite der Zentralbank. Der neue Fünfer, der am Dienstag im Umlauf komme, werde daher mit der Zeit «nicht so schäbig wie Geldnoten». «Wie Churchill wird auch die neue Polymer Note den Test der Zeit bestehen», meinte Gouverneur Mark Carney. Fünf Pfund sind derzeit etwa 5,93 Euro.

Cash in pocket: The Bank of England is releasing its first polymer note today - here's where you're most like... https://t.co/PlsrVYhoqv