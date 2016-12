Bettel verlinkt falschen Oettinger

Twitter gehört mittlerweile zum Politiker-Alltag. Meistens klappt das auch ganz gut. Bei der Einweihung des Datacenter der EU-Kommission in Luxemburg ist aber höchstwarscheinlich etwas schief gelaufen. Oder wollte der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel etwa wirklich den Fake-Account des EU-Kommissars Günther Oettinger verlinken?

#Luxembourg: The place to be be for data security – also for @GOettinger and the @EU_Commission #datacenter pic.twitter.com/TXsZWQsRol