Großherzog Jean ist wieder daheim

Großherzog Jean hat sich von seiner Bronchitis erholt und das Krankenhaus diesen Morgen verlassen, heißt es in knappen Worten am Mittwoch aus dem Hofmarschallsamt. Er wird am Donnerstag mit seiner Familie seinen 96. Geburtstag auf Schoss Fischbach feiern, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Der Großherzog war vor Weihnachten in ein Krankenhaus in Luxemburg-Stadt eingeliefert worden. Wegen einer Bronchitis blieb er über die Feiertage unter ärztlicher Aufsicht.

Großherzog Jean war von 1964 bis 2000 Landesvater.