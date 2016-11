Keine Einigung - kein Streik am Sonntag

Mit Rücksicht auf die Kunden werde es aber am Sonntag keinen Streik der Piloten geben, so der Sprecher weiter. D.h. Samstag wäre vorerst der letzte Streiktag.

Mit einem neuen Angebot wollte die Lufthansa früher am Tag den seit Mittwoch andauernden Streik der Pilotengewerkschaft beenden. Statt einer Lohnerhöhung von 2,5 Prozent stellte der Konzern eine Anhebung um 4,4 Prozent sowie eine Einmalzahlung in Aussicht. Dies soll allerdings durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Wegen des Streiks strich die Lufthansa tausende Flüge; die Kosten dürften in die Millionen gehen.