F91, Fola und Petingen pokern um Caiado

Als 12-Jähriger verließ der damals hochtalentierte David Caiado Swift Hesperingen, um beim portugiesischen Erstligisten Academico Coimbra und kurz danach bei Sporting Lissabon seine fußballerische Ausbildung fortzusetzen. Es folgten u.a. Gastspiele bei Zaglebie Lublin (POL), Beroe Stara Sagora (BUL), Vitoria Guimaraes (POR) und Metalist Kharkiv (UKR).

Seit Sommer 2015 steht der Flügelspieler bei der SD Ponferradina unter Vertrag. Zunächst in der zweiten, danach in der dritten spanischen Liga. Caiado besitzt noch einen Zweijahresvertrag beim Verein aus der Provinz Léon, der jedoch am Ende der Saison aufgelöst werden könnte.

Der 30-Jährige will nämlich sein zukünftiges Leben in Luxemburg aufbauen. Beim Bieten um den mehrfachen portugiesischen Nationalspieler haben Fola und Düdelingen im Moment die Nase vorn. Aber auch Petingen scheint nicht ohne Chancen zu sein. Déifferdeng 03 wollte sich um Caiado bemühen, scheint aber derzeit chancenlos zu sein.

In den nächsten Wochen wird Caiado seine Entscheidung laut Tageblatt-Informationen fällen. Die Chancen, den Offensivmann in der nächsten in der BGL Ligue zu sehen, sind jedenfalls sehr groß.