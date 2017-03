"De Wanter gëtt verbrannt"

An diesem Wochenende finden in ganz Luxemburg wieder die traditionellen "Buergbrennen" statt. Am Samstag und Sonntag werden Kreuze und andere Konstruktionen nach Einbruch der Dunkelheit in Brand gesteckt. Zahlreiche Vereine haben in den vergangenen Monaten Holz und Paletten gehortet, die sie im Laufe dieser Woche kunstvoll mit Nägeln und anderen Befestigungsobjekten zu einer mehr oder weniger gelungenen, symbolischen Konstruktion zusammengebaut haben.

Stellvertretend für viele Organisationen von Ehrenamtlichen hat sich unser Fotograf Fabrizio Pizzolante am Samstagabend in Bonneweg umgesehen, wo auf dem Kaltreis die "Guiden a Scouten" für das Abbrennen der "Burg" verantwortlich zeichneten.