Roms Bürgermeisterin Raggi in der Krise

Gut zwei Monate nach ihrem Amtsantritt hat der Rücktritt von fünf wichtigen Mitarbeitern Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi in eine Krise gestürzt. "Virginia, schwankende Bürgermeisterin", titelte "Il Fatto quotidiano", die Zeitung, die Raggis Bewegung Fünf Sterne am nächsten steht, am Freitag.

Am Donnerstag hatte Raggi ihren Kabinettschef entlassen, der wegen eines Skandals um sein Gehalt in Höhe von fast 200.000 Euro brutto in die Kritik geraten war. Außerdem verlor die Bürgermeisterin ihren Finanzfachmann im Rathaus, einen früheren Leiter der italienischen Börsenaufsicht. Zuvor hatten bereits die Chefs der Verkehrsbetriebe und der Abfallentsorgung von Rom das Handtuch geworfen.

"Fünf Rücktritte für Raggi: Fünf-Sterne-Chaos", titelte die italienische Zeitung "La Repubblica". Dadurch sei Rom bereits "lahmgelegt". "La Stampa" kommentierte: "Fünf Sterne, Sturm über Rom". Italienischen Medien zufolge steht das Ausscheiden der fünf führenden Verwaltungsvertreter im Zusammenhang mit Machtkämpfen innerhalb von Raggis Bewegung Fünf Sterne.

Die Protestpartei des Komikers Beppe Grillo hatte im Juni mit überraschend deutlicher Mehrheit erstmals das Rathaus in Rom erobert. Die italienische Hauptstadt gilt vielen als unregierbar. Die 37-jährige Rechtsanwältin Raggi wurde als aufsteigender Stern an Italiens Polithimmel gefeiert.

Allerdings erntete sie Spott, als sie nach ihrem Wahlsieg fast drei Wochen brauchte, um eine Regierungsmannschaft zusammenzustellen. Raggis Bilanz in Rom ist entscheidend für die Chancen der Bewegung Fünf Sterne bei der nächsten Parlamentswahl in Italien, die regulär im Jahr 2018 stattfinden soll.