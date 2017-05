Abschlussarbeiten am städtischen Bahnhof

Von Samstag (10. Juni) 19.00 Uhr bis Sonntag (11. Juni) 22.00 Uhr werden auf der place de la Gare (gegenüberliegende Straßenseite vom Bahnhof) Instandsetzungsarbeiten vorgenommen. Mit diesen letzten Arbeiten wird die Baustelle am Bahnhof dann abgeschlossen sein. Der Verkehr soll aber in beide Richtungen weiterfließen. Das teilt die Stadt-Luxemburg am Mittwoch mit.

Durch die Arbeiten kommt es allerdings zu Änderungen des Busverkehrs am hauptstädtischen Bahnhof . Die Buslinien 2, 4, 18, 21, 31 und CN1, die sich zurzeit noch am Bussteg 1 befinden, werden nach Bussteg 9 verlegt. Die Haltestelle 101 mit den Buslinien 1/125 und CN1 wird um 50 Meter verschoben und die Haltestelle 102 mit den Linien 2, 4, 7, 18, 23 und 31 wird zum Bussteg 103 transferiert. Diese Änderungen gelten bis Montag 6.00 Uhr.