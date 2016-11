Man könnte nun wieder im Stausee baden ...

Wenn's noch warm wäre, dann könnte man nun eigentlich wieder im Stausee baden. Der Gehalt an Cynaobakterien im Wasser hat stark abgenommen meldete die Wasserverwaltung am Freitag. Allerdings wäre es wohl so, dass, wenn die Temperaturen nicht so stark zurückgegangen wären, auch die Blaualgen nicht so rasch verschwunden wären.

Auf jeden Fall gibt die Verwaltung grünes Licht: Sportliche Aktivitäten im See sind nun wieder gestattet. Kaltduscher bevorzugt! Auch die Fische aus dem Stau können wieder bedenkenlos konsumiert werden, heißt es.

Die Blaualgen gehören zu den ältesten Lebewesen der Erde. Etwa 40 der bis zu 2.000 verschiedenen Arten erzeugen ein Gift und können so Badegewässer und Trinkwasserreservoire verseuchen. Bei Hautkontakt drohen durch verschiedene Bestandteile der Cyanobakterien Haut- und Schleimhautreizungen. Zudem sind allergische Reaktionen möglich.

Schwerwiegender sind die Folgen, wenn man größere Mengen des belasteten Wassers schluckt: Neben Durchfallerkrankungen und Kopfschmerzen sind Atemwegserkrankungen oder Kreislaufstörungen möglich.