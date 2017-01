Polizei sucht nach Hinweisen zu Fluchtwagen

Die Polizei sucht noch immer nach Hinweisen zu den Räubern, die am letzten Donnerstag einen Mann mit Geldkoffer vor der BIL in der Escher Straße in Luxemburg überfallen haben.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die das Fahrzeug der Räuber an den Tagen vor oder am Morgen des Überfalls bemerkt haben. Bei dem Auto handelte es sich um einen grauen Audi S3. Das Kennzeichen des Autos war luxemburgisch und lautete SE4043. Alle Fenster des Fahrzeuges waren abgedunkelt.

Zeugenaufruf nach brutalem Überfall - Fluchtfahrzeug bei Fräiheetsbam ausgebrannt vorgefunden: https://t.co/E9mFAZZdUk — Police Luxembourg (@PoliceLux) 26. Januar 2017

Der Überfall ereignete sich am letzten Donnerstag auf einem Parkplatz vor der BIL an der route d'Esch. Die Räuber schlugen gegen 13.30 Uhr zu. Ihr Opfer war ein Mann mit einem Koffer voller Bargeld. Laut Polizei schlugen sie das Opfer mit Baseballschlägern nieder.

Anschließend flüchteten die drei Männer mit dem beschriebenen Fahrzeug welches gegen 14.30 Uhr. Später wurde es auf dem Parkplatz "Fräiheetsbam" in Bridel von den Tätern angezündet und zurückgelassen. Sämtliche wichtigen Verkehrsachsen rund um die Stadt waren anschließend von der Polizei kontrolliert worden.

Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 113 melden.