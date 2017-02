Fernbusmarkt in Luxemburg boomt

Flugzeug, Bahn und Auto, tägliche nutzen Tausende Menschen Luxemburg als Transitland. Die Fernbusse machen vor allem Bahn und Billigfliegern Konkurrenz. Ein Anbieter, FlixBus, spricht am Mittwoch von einem neuen Fahrgastrekord. Die Zahl der FlixBus-Reisenden hat sich hier in 2016 gegenüber dem Vorjahr vervierfacht, heißt es in einem Schreiben.

"Die Luxemburger reisen am liebsten nach Berlin, dichtgefolgt von Frankfurt und Amsterdam. Auf beliebten Strecken werden wir daher pünktlich zum Frühjahr die Zahl der Takte erhöhen," heißt es am Mittwoch vom Betreiber.

FlixBus unterhält nach eigenen Angaben ein Fernbusnetz mit 120.000 täglichen Verbindungen zu 1000 Zielen in 20 Ländern.