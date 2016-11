Lebensarbeitszeit in Luxemburg stark gestiegen

Im Durchschnitt sind die Menschen in der Europäischen Union fast zwei Jahre länger auf dem Arbeitsmarkt tätig. Die Lebensarbeitszeit ist in der EU zwischen den Jahren 2005 und 2015 um 1,9 Jahren von insgesamt 33,5 auf 35,4 Jahre gestiegen. In Luxemburg wurde mit 3,1 Jahren demnach ein überdurchschnittlicher Anstieg der Lebensarbeitszeit festgestellt. Nur in Malta (5,1) und Ungarn (4,2) wurde ein noch höherer Anstieg registriert. Allerdings liegt das Großherzogtum mit seiner Lebensarbeitszeit unter dem EU-Durchschnitt: 2005 wurden durchschnittlich 30,4 Jahre gearbeitet, 2015 waren es 33,5 Jahre. Unter "Lebensarbeitszeit" verstehen die Statistiker die voraussichtliche Dauer, während der ein 15-Jähriger auf dem Arbeitsmarkt aktiv sein wird, sei es beschäftigt oder arbeitslos.

Sowohl in der EU als auch in Luxemburg sorgen hauptsächlich die Frauen für diesen Anstieg. Während die Männer in Luxemburg im Beobachtungszeitraum ihre Lebensarbeitszeit lediglich um 1,4 Jahre steigerten, kamen die Frauen immerhin auf 4,7 Jahre. Allerdings sind die Männer nach wie vor mit 35,8 Jahren durchschnittlich länger berufstätig als Frauen mit 31 Jahren.

Am längsten berufstätig sind die Menschen in Schweden (41,2 Jahre), den Niederlanden (39,9), Dänemark (39,2) und dem Vereinigten Königreich (38,6). Bei unseren Nachbarn liegt Deutschland (38) deutlich vor Frankreich (34,9) und Belgien (32,6). Die niedrigste Lebenarbeitszeit haben die Statistiker in Italien (30,7 Jahre), Bulgarien (32,1) und Griechenland (32,3) ermittelt.