Keine Jubiläums-Oekofoire

Wie es heißt, habe der Verwaltungsrat des Mouvement écologique am Dienstag beschlossen, im kommenden Jahr keine Oekofoire auszutragen. Begründet wird der Schritt mit dem mittlerweile ausreichenden Angebot an "ökologischen Produkten und sozialen Initiativen sowie alternativen wirtschaftlichen Strukturen" in diesem Bereich. "Hierfür, davon sind wir überzeugt, führt der Weg nicht mehr über eine traditionelle Messe", so Méco-Präsidentin Blanche Weber in einer Stellungnahme am Mittwoch.

2017 hätte die Oekofoire ihren 30. Jubiläum gefeiert. Die vergangenen 29 Jahre, seit Beginn der Messe 1988, bezeichnet Weber als eine "Erfolgsstory". Waren zu Beginn nur 30 Aussteller und rund 3.000 Besucher zu verzeichnen, seien es heute bis zu 180 Aussteller und 140.000 Besucher, belegt die Präsidentin das im Lauf der Zeit gestiegene Interesse an der Umweltmesse.

"Die Mischung aus der Präsentation ökologischer Produkte, verbunden mit gesellschaftlichen Ideen sowie einem Animations- und Beratungsprogramm, war der richtige Weg. Zudem hat die Oekofoire mit klaren und nachprüfbaren Produktkriterien anspruchsvolle Standards am Markt gesetzt", betont Blanche Weber.

Dennoch sagt sie, habe die "Oekofoire nach 29 Jahren ihren Weg gemacht. Während es am Anfang noch kaum Geschäfte gab, die ökologische Produkte anboten, ist dies heute anders." Daher haben die Verwaltungsräte des Mouvement écologique und des Oekozenters Pafendall beschlossen, keine Jubiläumsausgabe der Oekofoire zu veranstalten.

In diesem Zusammenhang gibt die Präsidentin zu bedenken, dass die Durchführung einer solchen Veranstaltung sehr arbeitsintensiv ist. " Mitarbeiter des Mouvement Ecologique sowie des Oekozenter Pafendall haben im Jahr weit mehr als 2000 Arbeitsstunden für die Messe erbracht, ganz zu schweigen von den vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden."

Wie es im Dossier Oekofoire konkret weitergeht, ist noch nicht bekannt. Von der Mouvement écologique heißt es, dass man im kommenden Jahr "neue Ideen und alternative Projekte" in diesem Zusammenhang entwickeln werden. Die Ergebnisse sollen 2018, wenn die Umweltvereinigung ihren 50. Geburtstag feiert, vorgestellt und umgesetzt werden.