Unfälle, Schlägereien und viel Alkohol

Gegen 23.50 Uhr am Freitag Abend kam in Mensdorf ein Fahrer mit seinem Wagen von der Straße ab und stürzte trotz Leitplanke einen Hang hinab. Dabei überschlug sich das gefährt gleich mehrmals und kam rund einen halben Meter vor den Eisenbahnschienen zum Stehen. Fahrer und Beifahrerin blieben unverletzt bis vielleicht auf einen Brummschädel, denn beide hatten zu tief ins Glas geschaut. Der Fahrer bekam deshalb den Führerschein entzogen. Der Bahnverkehr musste zeitweise eingleisig geführt werden.

Eebenfalls unverletzt blieb ein betrunkener Autofahrer zwischen Ötringen und Bous, als er in einer S-Kurve über die Leitplanke rutschte und gegen einen Baum prallte. Der Wagen erlitt Totalschaden und der Fahrer ist seine Fahrerlaubnis los.

Auf der route d'Arlon in Strassen fuhr ein Autofahrer dann mit 96 anstelle der erlaubten 50 durch eine Polizeikontrolle. Er missachtete die Haltezeichend er Beamten und fuhr einfach weiter. Wenig später kam er dann aber aus der entgegengesetzten Richtung zurück. Er erklärte den Beamten die Kontrolle nicht bemerkt zu haben der Atemlufttest verlief positiv und somit war auch er seinen Führerschein los. Ähnlich erging es einem Betrunkenen in Esch, der seinen Rausch im Wagen ausschlief, sowie einem Fahrer in Reisdorf, der nicht nur zu viel getrunken hatte, sondern auch noch zu schnell unterwegs war.

Bei einer Verkehrskontrolle in Grevenmacher wurde, dann noch ein Autofahrer mit 79 anstelle der erlaubten 50 gestoppt. Ihm konnten die Beamten allerdings keinen Füherschein abnehmen, denn er besaß keinen. Da auch noch die Fahrzeugpapiere abgelaufen waren und der Drogentest positiv ausfiel, wurde das fahrzeug beschlagnahmt.

Neben Verkehrsünder waren aber auch einige Rowdys zu Fuß unterwegs. So kam es in Luxemburg in der rue des Bains zu einer Schlägerei zwischen sechs bis sieben Personen und in der rue de l'eau bekam ein Betrunkener von Jugendlichen eine Flasche auf dem Kopf zerschlagen. Ebenfalls zu Streitigkeiten kam es in der rue de Hollerich und der rue Dicks und in der rue de Strasbourg bekam eine Person eine Backpfeife verpasst. Es blieb allerdings in sämtlichen Fällen bei leichten Verletzungen.

Nach dem Fußballspiel zwischen dem FC Monnerich und dem FC Schifflingen kochten die Emotionen dann etwas zu sehr über. Hier gingen gleich mehrere Spieler aufeinander los. Am Ende war sogar ein Krankenwagen von Nöten.