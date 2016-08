29-Jähriger stirbt nach Zwölf-Meter-Sturz

Ein junger Arbeiter aus Differdingen führte heute Morgen Gipsarbeiten in einem Neubau durch. Der 29-jährige Mann von portugiesischer Abstammung stürzte, aus bislang unbekannten Ursachen, und fiel vom dritten Stockwerk ungefähr zwölf Meter durch den Zwischenraum eines Treppenhauses in eines der Untergeschosse.

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen der Rettungsdienste verstarb der Mann noch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und forderte die Beamten des Mess- und Erkennungsdienstes an. Auch eine Autopsie wurde beantragt. Die ITM wurde ebenfalls in Kenntnis gesetzt.