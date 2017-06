Jede Stimme zählt!

"Wir wollen die Jugendlichen für die kommenden Gemeindewahlen sensibilisieren. Ab 18 dürfen sie wählen gehen und wir versuchen, sie zu motivieren, sich über die Gemeindewahlen zu informieren und dann auch zu wählen", erklärt Ana Barreiro vom Jugendinformationszentrum. Besondere Zielgruppe sind die Jugendlichen mit einer ausländischen Nationalität, denn sie müssen sich in die Wahllisten eintragen lassen.

Bei strahlendem Wetter sind insgesamt sieben Verantwortliche auf dem Vorplatz des städtischen Hauptbahnhofs unterwegs. Sie verteilen Flyer, sprechen die Jugendlichen direkt an und versuchen, mit einem Buzzer-Spiel zu informieren. Außerdem haben sie Videobotschaften von Politikern aller Couleur mit im Gepäck, die die Wichtigkeit der Wahlbeteiligung der Jugend betonen.

"Momentan ist noch wenig los, doch wenn die Schulen aus sind, wird ganz schön viel Betrieb sein", meint Helfer Didace Kalisa. "Wir müssen nur genug Lärm machen, dann wird's schon klappen", fügt er schmunzelnd hinzu. "Wenn wir in die Schulen gehen, ist das anders. Da sind die Jugendlichen vor Ort. Hier müssen wir sie direkt ansprechen und sie für uns interessieren."

Die Informationsveranstaltung heute gehört zu einer Kette von Veranstaltungen, die auf in Luxemburg lebende Ausländer abzielen. "Zu einer guten Integration gehört auch, wählen zu gehen. Wir wollen unsere Mitbürger deswegen darüber informieren, wie es in Luxemburg mit den Wahlen funktioniert", erklärt Ana Barreiro. "Dabei werden wir vom AMIF und dem OLAI finanziell unterstützt. Wir wollen möglichst viele Personen erreichen. Heute schlagen wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir ziehen Jugendliche an, treffen aber auch auf viele Erwachsene, die wir erreichen können."