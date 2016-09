Aral Luxemburg stoppt Erdgasverkauf für Fahrzeuge

Ein Fahrer eines gasbetriebenen Volkswagens wurde an einer Tankstelle in Deutschland schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich letzte Woche an einer Tankstselle im im niedersächsischen Duderstadt: Ein VW Touran-Fahrer wollte gerade seinen Wagen mit Erdgas tanken, als dieser explodierte. Dies berichtet das. Der Fahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Tankstellenkette Aral hat nach dem Unfall vorsorglich einen Verkaufsstopp von Erdgas empfohlen. In Luxemburg hat man am Dienstag reagiert. An sämtlichen Erdgas-Zapfsäule im Land gilt ein Verkaufsstopp.

"Die Situation wird untersucht. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung," betont Aral-Luxemburg-Geschäftsführer Romain Hoffmann am Mittwoch gegenüber Tageblatt. Er spricht dabei von einer "normalen Praxis"

In Luxemburg fahren rund 200 Autos mit einem Erdgastank über die Straßen. Bei Volkswagen läuft derzeit eine Rückrufaktion von Erdgasfahrzeugen. Dabei geht es um den vorsorglichen Tausch von Gasflaschen.