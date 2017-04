Ein überraschend gutes Jahr

2016 begann sehr schwierig, wie die Führungsmannschaft der Cargolux am Mittwoch im Rahmen ihrer Jahrespressekonferenz mitteilte. In den ersten acht Monaten des Jahres lag das Angebot von Platz für Luftfracht deutlich über der Nachfrage. Die Preise fielen.

Doch es war ein außergewöhnliches Jahr, wie Verwaltungsratspräsident Paul Helminger unterstrich. Im letzten Quartal drehte plötzlich der Wind und die Nachfrage stieg stärker an als das Angebot an Luftfrachtraum. Die Renditen legten wieder leicht zu. "Ein Drittel unserer Jahreseinnahmen kommen allein aus diesem Quartal", erläuterte Finanzchef Maxim Straus.

Dabei sei die plötzliche Wende nicht auf ein einzelnes Geschehen zurückzuführen, meinte Geschäftsführer Richard Forson. Es seien mehrere Faktoren am Werk gewesen, etwa die Insolvenz der großen koreanischen Reederei Hanjin oder ein starkes Wachstum beim E-Commerce.

Am Ende des Jahres hatte die Gesellschaft dann einen Nettogewinn von 5,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr (49,8 Millionen), jedoch besser als die 2,8 Millionen aus 2014.

Erreicht wurde das positive Ergebnis unter anderem wegen einer Zunahme der transportierten Tonnen (um 8,4 Prozent auf 964.131 Tonnen), sowie mehr geflogenen Stunden, und, einem von 65,9 auf 66,76 Prozent gestiegenen Ladefaktor, erklärte die Gesellschaft. Zudem sei die Verschuldung des Unternehmens leicht rückläufig, und das obwohl eine weitere 747-8F hinzugekauft wurde.

Die Flotte besteht nun auch 26 Flugzeugen. Davon gehören 19 der Cargolux. Weltweit ist Cargolux die sechstgrößte Frachtfluggesellschaft. Ihr Marktanteil beträgt 3,9 Prozent. In Europa zählt sie zu den schnell wachsenden Luftfrachtgesellschaften.

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen weltweit fast 1.900 Mitarbeiter. In Luxemburg ist ein neuer Firmensitz in der Planung. Dieser wird in der Nähe des bestehenden Wartungs-Hangars der Cargolux (zwischen Findel und Sandweiler) vom Flughafenbetreiber LuxAirport gebaut. Die Luftfrachtgesellschaft selber wird das Gebäude dann mieten. Im Dezember 2019 soll es fertig sein.