Schlechte Stimmung an den Börsen

Sie flüchteten aus Aktien und legten ihr Geld verstärkt in Anleihen an. Für Gesprächsstoff an den Börsen sorgten auch das Platzen der Fusionsgespräche zwischen den Gasekonzernen Linde und Praxair sowie das Börsendebüt der E.ON -Tochter Uniper, die für einen Tag das 31. Mitglied im Dax ist.

Der europäisches Leitindex EuroStoxx50 fiel um zwei Prozent auf 2990 Punkte. Der Luxemburger Leitindex LuxX lag gegen 13Uhr ebenfalls 1,59 Prozent im Minus.

In den USA mehren sich die Hinweise auf eine baldige Anhebung der Leitzinsen. Am Freitag warnte Notenbanker Eric Rosengren vor einem Überhitzen der Wirtschaft in den USA, sollte die Notenbank Fed noch länger mit einer Anhebung der Zinsen warten. Derzeit liegen die Leitzinsen bei 0,25 bis 0,5 Prozent. Die Fed entscheidet am Mittwoch kommender Woche über die weiteren Zinsschritte.

"Es herrscht allgemein die Sorge, dass die Zentralbanken sich von der ultra-lockeren Geldpolitik abwenden und ihre Richtung ändern", sagte Volkswirt Cathal Kennedy von der Bank RBC. Zusätzlich stiegen die Sorgen über die tatsächliche Verfassung der US-Wirtschaft. "Beides kommt bei Anlegern nicht gut an", sagte Händler Markus Huber vom Brokerhaus City of London. Sie dürften daher im Tagesverlauf Aussagen von drei weiteren Fed-Vertretern mit Argusaugen beobachten.

Für zusätzliche Unsicherheit an den Aktienmärkten sorgte die Erkrankung von US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton weniger als zwei Monate vor der Wahl. Bislang gingen Börsianer allgemein von einem Sieg der 68-Jährigen aus. "Der Gesundheitszustand von Clinton erhöht die Sorgen bei manchen Anlegern, dass es Donald Trump nun einfacher haben könnte, ins Weiße Haus zu ziehen", sagte Huber.

Die Gemengelage trieb die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen, die am Freitag erstmals seit knapp zwei Monaten wieder in positives Terrain vorgestoßen waren, auf bis zu 0,058 Prozent nach oben. Das ist der höchste Stand seit dem Brexit-Referendum von Ende Juni.

Im Dax legte Uniper bei seinem Börsendebüt entgegen der Erwartungen kräftig zu. Die Titel, die für einen Tag im Dax notiert sind, stiegen auf bis zu 11,05 Euro und lagen damit gut zehn Prozent über ihrer Erstnotiz von 10,02 Euro. Uniper sei für Anleger attraktiv, die auf eine hohe Ausschüttung setzten, sagte Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Die Aktien des Mutterkonzern E.ON brachen dagegen um 13,8 Prozent ein. Ungeachtet des Kurssturzes ist die Abspaltung der E.ON-Kraftwerkstochter für Anleger ein Geschäft: Der Börsenwert der beiden Firmen liegt zusammen aktuell bei knapp 18 Milliarden Euro. Zum Schlusskurs vom Freitag wurde E.ON mit 15,9 Milliarden Euro bewertet.

Deutlich bergab ging es für Linde, nachdem der Münchner Gasekonzern Fusionsgespräche mit dem US-Rivalen Praxair abgebrochen hatte. Die Titel sackten um acht Prozent auf 137 Euro ab und waren damit ungefähr wieder so viel wert wie vor der Ankündigung der Verhandlungen Mitte August.