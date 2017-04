Das ist unser Pavillon auf der Expo 2020

Das Architekturbüro Metaform und The Space Factory haben den Zuschlag für ihr Projekt für den Luxemburger Pavillon für die Expo 2020 in Dubai erhalten.

Bei dem Projekt steht sowohl die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens als auch die Zukunftstechnologien, wie das Space Mining und die digitale Welt im Vordergrund. Als besondere Attraktion ist in dem gewundenen Gebäude eine Rutschbahn vorgesehen.

"Für die Luxemburger Wirtschaft ist das ein spannender Moment", erklärt Wirtschaftsminister Etienne Schneider. Gerade das Motto "Connecting Minds, Creating the Future" würde gut zu Luxemburg passen. "Die Informations- und Kommunikationsbranche in Luxemburg kommt regelmäßig unter die Top 3 in internationalen Rankings", so Schneider weiter. Vor allem die gute Infrastruktur im ICT-Bereich spreche für Luxemburg.

Aber auch die Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. "Wir wollen eine Umstellung der Wirtschaft, die nachhaltig ist. Wir wollen in Dubai zeigen, wie es möglich ist wirtschaftlich zu wachsen ohne die negativen Konsequenzen", so Schneider.

Für die Luxemburger Generalkommissarin für die Expo 2020 in Dubai, Maggy Nagel, entspricht das zurückbehaltene Projekt dem was Luxemburg zeigen möchte. "Die Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt. Der Pavillon zeigt, wie dynamisch, offen und zuverlässig Luxemburg ist", so Nagel. Gegenwärtig ist das Wirtschaftsministerium in Gesprächen mit der Luxair, um während der Zeit der Expo 2020 Direktflüge von Luxemburg nach Dubai sicherzustellen.