Thein gründet mit "Déi Konservativ" eigene Partei

Vor knapp zwei Wochen hat die ADR den Petinger Lokalpolitiker Joe Thein nach einem umstrittenen Facebook-Like aus der Partei geworfen. Am Dienstag geht der Rechtskonservative mit seiner eigenen Partei "Déi Konservativ" an den Start.

Laut RTL befindet sich der Sitz der Asbl in Lamadelaine. In den Statuten wurde festgehalten, dass die Partei im Interesse für das Land und seine Bürger gegründet wurde. Verbindungen zu anderen Parteien im In- und Ausland soll es nicht geben.

Joe Thein sorgte in der Vergangenheit immer wieder mit zweideutigen Aussagen in den sozialen Medien für Aufregung in Luxemburg. Vor knapp zwei Wochen zog die ADR nach einem Facebook-Like Theins die Handbremse. Parteikollege Fernand Kartheiser hatte auf seiner Seite eine Meldung über die Reaktion des polnischen Botschafters auf die Polen-Kritik Asselborns veröffentlicht.

Ein Anhänger des Politikers wünschte kurz darauf in der Kommentarleiste dem Außenminister einen Tod wie den des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy in Dallas ( ► Link ). Kartheiser reagierte und sperrte den Mann, blieb allerdings seinem Thema Meinungsfreiheit treu. Joe Thein gefiel der Post.