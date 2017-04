Facebook meilenweit vorne

Das Alter spielt bei der Verwendung von sozialen Netzwerken eine entscheidende Rolle, so Tommy Klein, Verantwortlicher einer Umfrage der TNS Ilres , die die Beliebtheit sozialer Netzwerke untersucht. Es sind vor allem junge Menschen, die von sozialen Medien Gebrauch machen. Laut Klein ist es bei ihnen längst zur Gewohnheit geworden, digitale Inhalte zu verbreiten. Eine Gepflogenheit, die den Alltag der Älteren noch nicht erreicht hat. So gaben 15 Prozent der Befragten an, keine der genannten Plattformen zu nutzen. 40 Prozent davon waren älter als 65 Jahre.Wie die Studie ergab, und damit frühere Erkenntnisse bestätigte, belegt Facebook bei den Luxemburgern mit großem Abstand Platz Eins. 79 Prozent der Befragten sind bei diesem sozialen Netzwerk registriert, 97 Prozent davon sind zwischen 16 und 24 Jahren alt. Die große Beliebtheit von Facebook erklärt Tommy Klein durch die Position als Marktführer, die das soziale Netzwerk seit Jahren innehat.26 Prozent der Einwohner des Großherzogtums nutzen Instagram Snapchat sichert sich mit 24 Prozent den dritten Platz auf dem Podium. Bei beiden liegt der Fokus auf Fotos, die User aus ihrem Alltag veröffentlichen. „Ein raffiniertes Konzept“, so Klein, „diese Netzwerke konzentrieren sich auf einen Aspekt (den der Fotoverbreitung) und haben diesen perfektioniert“. Zwar haben diese Plattformen einen erheblichen Rückstand auf den großen Marktführer, sind aber stark im Kommen. Instagram und Snapchat ziehen laut TNS Ilres vor allem ein jüngeres, größtenteils weibliches Publikum an. LinkedIn wird hingegen eher von älteren Luxemburgern genutzt. 20 Prozent der Befragten waren beim sozialen Berufsnetzwerk registriert, vor allem Erwerbstätige im Alter von 25 bis 54 Jahren.Den fünften Platz belegt Pinterest , das von 19 Prozent der Einwohner genutzt wird. 16 Prozent der Luxemburger verwenden den Nachrichtendienst Twitter . Er ist vor allem bei den 16 bis 35-Jährigen beliebt und wird zunehmend von Politikern genutzt. Tumblr (4 Prozent), Flickr (2 Prozent) und Xing (1 Prozent) bilden das Schlusslicht der Umfrage.

Und wie sieht es bei unseren Nachbarn aus? Ist Facebook im Ausland gleich beliebt? Diese Frage sei laut Tommy Klein gar nicht so einfach zu beantworten: „Das liegt vor allem an den unterschiedlichen Fragestellungen der Studien. Wir haben beispielsweise keine Referenzperiode abgefragt, sondern wollten einfach wissen, welche der von uns vorgeschlagenen Netzwerke die Menschen verwenden. In anderen Umfragen wird gefragt, welche Netzwerke in den letzten drei Monaten aufgerufen wurden. Ein Vergleich ist da schwierig“.

Tendenziell könnte man aber davon ausgehen, dass Twitter und LinkedIn im Ausland beliebter sind. Allgemein wäre Luxemburg, was die Nutzung sozialer Netzwerke angeht, etwas im Rückstand, so Klein.

Ach ja: zur Facebook-Seite von TNS Ilres geht's übrigens hier