Tote bei Feuer in einem Krankenhaus

Mindestens 16 weitere wurden verletzt, 6 von ihnen schwebten am Morgen in Lebensgefahr. Mitten in der Nacht war der Brand in einem Patientenzimmer ausgebrochen, schnell hatten die Flammen auf die gesamte Station übergegriffen."Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle", teilte die Feuerwehr am Morgen mit.

Mehr als 200 Feuerwehrleute waren am frühen Morgen im Einsatz. Weitere Unterstützung aus dem gesamten Ruhrgebiet wurde angefordert. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Löscharbeiten noch Stunden andauern werden. Anwohnern wurde empfohlen, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Mindestens eines der oberen Stockwerke des Universitätsklinikums Bergmannsheil brannte völlig aus. Augenzeugen berichteten von einem komplett zerstörten Dach. Wegen der enormen Hitze des Feuers seien Fenster und Möbel geschmolzen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Das Feuer war gegen 2.35 Uhr ausgebrochen. In dem betroffenen Gebäude waren zuletzt 180 Patienten untergebracht, 100 von ihnen wurden vorzeitig entlassen, um die Lage zu entspannen. Weitere 80 Patienten werden hausintern verlegt. «Das Krankenhaus nimmt derzeit keine Patienten auf», teilte die Feuerwehr weiter mit. "Operationen finden bis auf weiteres nicht statt."

Das Universitätsklinikum Bergmannsheil mit rund 650 Betten ist eines der größten Krankenhäuser des Ruhrgebiets.