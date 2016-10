Schwerer Taliban-Angriff auf Provinzhauptstadt Kundus

Die radikalislamischen Taliban haben im Norden Afghanistans einen neuen Angriff auf die Stadt Kundus gestartet. Die Kämpfe mit afghanischen Sicherheitskräften begannen am Montagmorgen und dauerten Stunden später noch an, wie Regierungsbeamte mitteilten. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht.

#Taliban fighters have entered the city of Kunduz, home to home fighting underway. Afghan Army #ANSF loosing ground. #Kunduz #Afghanistan pic.twitter.com/xg92phSfzV