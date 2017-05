Keine UN-Friedenstruppen in Schutzzonen

Russland habe deutlich gemacht, dass Militärpolizei in den vier Zonen eingesetzt werde und keine Friedenstruppen unter der Aufsicht der Vereinten Nationen, sagte Syriens Außenminister Walid al-Muallim am Montag in Damaskus.

Vergangenen Donnerstag hatten Russland, die Türkei und der Iran zusammen mit Rebellen und der syrischen Regierung vier Zonen vereinbart, in denen Zivilisten in dem Bürgerkriegsland sicher sein sollen.

Der syrische Außenminister betonte, seine Regierung werde scharf auf jeden Verstoß in den Zonen reagieren. Es sei noch zu früh, um zu sehen, ob die Einrichtung der Zonen ein Erfolg sei, sagte Al-Muallim.

Zudem begann der Abzug von Zivilisten und Rebellen aus dem Stadtteil Barsa im Norden der Hauptstadt Damaskus. Mehr als 2000 Menschen, darunter 600 Kämpfer, hätten ihre schweren Waffen an die Armee übergeben, hieß es aus Kreisen des Verhandlungskomitees.

Sie sollen mit Bussen in die nördliche Provinz Idlib transportiert werden. Die Provinz steht unter Kontrolle der Rebellen. Zahlreiche Kämpfer und Zivilisten sind bereits aus anderen Regionen dorthin gebracht worden.