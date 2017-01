Ein Tropfen für die Gewissheit

Unter erfolgreicher Therapie ist HIV nicht mehr ansteckend. Trotzdem leben in Luxemburg 1.100 Menschen mit dem Virus im Körper. Das Gesundheitsministerium schätzt, dass etwa 13 Prozent der Betroffenen nichts von der Ansteckung wissen. Nun soll dagegen vorgegangen werden. Ab diesen Donnerstag wird es in Luxemburg-Stadt möglich sein, sich kostenlos testen zu lassen. Die Teste werden dann wöchentlich von 12 bis 14 Uhr durchgeführt.

Der Test ist nicht aufwendig. An der Fingerspitze des Patienten wird ein Tropfen Blut entnommen, über den herausgefunden werden kann, ob sich HIV-Antikörper entwickelt haben. Die Betroffenen können sich dann schneller in Behandlung begeben, um so die Gefahr der Ansteckung zu reduzieren. Die Interessierten sollen sich in die Lokale des "Cigale", 3, rue des Capucins begeben.

Man kann sich aber auch bei der "HIV Berodung" testen lassen. Jeden Montag und Mittwoch an der Adresse 94, boulevard Général Patton in Luxemburg-Stadt, von 17 bis 19 Uhr.