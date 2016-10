Hinweis führte zu Festnahme

Während einer Patrouille am Donnerstag, gegen 00.20 Uhr, erhielten die Beamten des hauptstädtischen Bahnhofsviertels Informationen über einen mutmaßlichen Drogendealer. Der Mann soll angeblich über ein Drogenversteck verfügen und hätte auch in den letzten Tagen seine Ware an mehrere Abhängige verkauft, hieß es.

Die Polizei ging dieser Information nach und konnte das Versteck auch ausfindig machen. Sie fanden dort eine Tüte in der sich mehrere Kugeln Kokain befanden.

Der Besitzer wurde wenig später in der avenue de la Gare angetroffen. Auf den Fund angesprochen gestand er der Eigentümer zu sein. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wurde noch am Donnerstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.