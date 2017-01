Baustellentoilette gesprengt

Am Dienstag Abend wurde eine Autofahrerin auf der Strecke zwischen Oberdonven und Gostingen auf eine gesprengte Baustellentoilette aufmerksam und verständigte daraufhin die Polizei. Sie gab an, dass noch Funken zu sehen waren und ein weiteres Fahrzeug sich in der direkter Umgebung aufhielt.

Vor Ort fanden die Beamten das beschädigte Klo vor. Die Außenwände wurden aus ihrer Halterung gerissen. Es sei davon auszugehen, dass eine herbeigeführte Explosion zu diesem Schaden geführt habe, heißt es von Seiten der Polizei.

Einige Teile lagen verstreut in der Umgebung. Weitere Plastikteile hingen in den Bäumen.

Da die Umstände laut Polizei zurzeit noch unklar sind, sucht sie nun nach dem Fahrzeuginhaber, welcher sich ebenfalls vor Ort befand und somit Zeuge der Explosion war.

Hilfreiche Informationen können der Polizei aus Grevenmacher unter der Telefonnummer 4997-7500 mitgeteilt werden.